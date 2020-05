Groet aan onze Zorghelden enorm succes

En dat is dik verdiend in deze coronacrisis. De hartverwarmende groeten komen dinsdag 12 mei in De Telegraaf en online. Op onze oproep om een gratis bericht te sturen, werd door onze lezers fantastisch gereageerd. Zo massaal, dat we de inschrijving nu moeten sluiten. Hartelijk dank voor uw reacties.

Met vriendelijke groet, hoofdredactie De Telegraaf.