Telegraaf begint actie: Groet aan onze Zorghelden

Medewerkers in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg spelen een cruciale rol bij de bestrijding van het dodelijke virus en bij de verzorging van kwetsbare groepen, niet zelden met gevaar voor de eigen gezondheid. Dat verdient brede steun en waardering.

De Telegraaf biedt vanaf dinsdag de mogelijkheid om via onze website een steunbetuiging aan iemand in de zorg op te geven. Deze berichten zullen op de Dag van de Zorg, volgende week dinsdag 12 mei, online en in de krant worden gepubliceerd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Wilt u een arts, verpleegster, thuiszorgmedewerker of andere zorgwerknemer bedanken? Of wilt u een familielid, goede kennis, of collega die werkzaam is in de zorg een hart onder de riem steken? Geef dan uw bericht gratis op onze actiepagina. U kunt daarbij ook een foto uploaden.

Met vriendelijke groet,

hoofdredactie De Telegraaf