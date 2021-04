LIVE | Brazilië: ’Vrouwen, stel je zwangerschap uit om mutant’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

11.09 - ’Wacht met zwanger worden’

Brazilië heeft vrouwen gevraagd om een eventuele zwangerschap uit te stellen tot het ergste van de pandemie voorbij is. De Braziliaanse coronavariant zou bij zwangere vrouwen het meest agressief kunnen zijn, schrijft CNN.

„Als het mogelijk is, moeten ze het een tijdje uitstellen, zodat ze een rustigere zwangerschap hebben”, zei de directeur Acute Zorg van het ministerie van Volksgezondheid Raphael Camara. „We kunnen dat niet tegen vrouwen van 42, 43 jaar oud zeggen natuurlijk, maar voor een jonge vrouw die het kan, is het echt de beste mogelijkheid om even te wachten.”

Brazilië is keihard geraakt door corona. Was het afgelopen jaar al zwaar, nu is het aantal coronadoden verdubbeld. Ziekenhuizen in Manaus zitten zonder zuurstof en hebben al patiënten van toevoer afgesloten door het tekort.

Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de varianten. „We hebben geen nationale of internationale studies voorhanden, maar volgens de klinische beoordeling van onze experts is de nieuwe variant een agressievere uitwerking op zwangere vrouwen”, zei Camara. „Hiervoor was de ernst gelinkt aan het eind van de zwangerschap, maar nu zien ze een serieuzere uitwerking in het tweede trimester en zelfs het eerste.”

Wereldwijd zijn er zorgen over het muteren van corona. Viroloog Bert Niesters van het UMCG vindt de Braziliaanse variant het meest zorgwekkend van alle mutanten. „Brazilië is echt voor de hele wereld gevaarlijk. De vaccins die we nu hebben, werken veel minder goed tegen de varianten die daarvandaan komen. Daar maak ik me momenteel het meeste zorgen over. Vanuit daar ben je heel snel over heel de wereld.”

10.46 - Horeca blikt tevreden terug op caféproef in Utrecht

Koninklijke Horeca Nederland is tevreden over de caféproef in vijf Utrechtse kroegen en kijkt hoopvol uit naar de resultaten van het experiment. Vijf horecazaken in de binnenstad van Utrecht waren vier dagen lang open om te onderzoeken of gasten en het personeel zich aan de coronamaatregelen konden houden.

Helemaal foutloos ging dat niet. „Soms was iemand vergeten een mondkapje op te doen op weg naar het toilet, maar dat werd dan gecorrigeerd. Foutjes horen erbij”, zegt voorzitter Pieter Honing van de lokale afdeling zondag. „De onderzoekers waren onder de indruk. TNO heeft geen vreemde zaken gezien.”

De horecazaken moesten zaterdagavond de deuren weer sluiten. Dat gebeurde met een lach en een traan. Blij om weer open te zijn geweest en verdrietig omdat het weer voorbij is. Het was volgens Honing „ouderwets gezellig.” Mensen spraken met elkaar, deden spelletjes, voelden zich vrij ondanks dat ze voortdurend werden bekeken. „Alles van wat wij vroeger zagen, zagen we weer terug.” Ook handhaving hoefde na het sluiten van de kroegen niet in te grijpen.

Over vier weken presenteert TNO de onderzoeksresultaten. De horeca kan niet wachten. „De uitkomst van het Catshuisoverleg van vandaag vind ik spannender”, aldus de voorzitter.

10.17 - Israël schrapt mondkapjesplicht in buitenruimte

Israël heeft een streep gezet door het verplicht dragen van mondkapjes in de buitenruimte. Ook worden scholen weer volledig heropend, schrijven Israëlische media. Het land zet daarmee opnieuw een flinke stap bij het afbouwen van de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen.

Mensen in Tel Aviv genieten van het weer. Ⓒ EPA

Het ruim 9 miljoen inwoners tellende Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied. Meer dan de helft van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. De ’coronatsaar’ van de overheid, Nachman Asch, voorspelt volgens nieuwssite Times of Israël dat komende maand de hele economie kan worden heropend. Voorwaarde is wel dat het de goede kant blijft opgaan met de coronacijfers.

Israëliërs moeten binnen nog wel verplicht mondkapjes dragen, al geldt die regel niet in hun eigen woonruimte. Een topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid raadde zijn landgenoten aan om ook altijd een mondkapje te dragen als ze in groepen bijeenkomen. „We moeten ons goed gedragen om de vooruitgang die we hebben geboekt niet te verspelen.”

07.15 - Frankrijk schort alle vluchten van en naar Brazilië op

Frankrijk heeft alle vluchten van en naar Brazilië opgeschort vanwege de Braziliaanse variant (P1) van het coronavirus. Ook voert het land een verplichte quarantaine in van tien dagen voor reizigers uit Brazilië, Argentinië, Chili en Zuid-Afrika uit bezorgdheid over verschillende coronavirusvarianten. De luchtvaartverbindingen met Argentinië, Chili en Zuid-Afrika blijven wel intact.

De Franse president Macron tijdens een televisie-interview. Ⓒ AFP

De toestand in Brazilië verslechtert sinds februari door een uitbraak van een lokale variant van het virus. De besmettelijkere en gevaarlijkere coronavariant P1, die in december opdook in het Amazonegebied, baart vooral zorgen omdat die zich bijna de helft sneller dan de ’klassieke’ versie van het virus verspreidt. Mogelijk is de Braziliaanse variant beter bestand tegen vaccins en antistoffen na een eerdere besmetting met het coronavirus.

Dat de vluchten uit Argentinië, Chili en Zuid-Afrika nog wel mogen doorgaan komt volgens de Franse autoriteiten omdat de aanwezigheid van Covid-varianten in die landen nog niet hetzelfde zorgwekkende niveau heeft bereikt als in Brazilië.

23.44 - Massale steun petitie ziekenhuismedewerkers tegen Oranjedag 538

Meer dan 91.000 mensen hebben een petitie ondertekend die medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda op initiatief van chirurg Rogier Crolla zijn begonnen tegen 538 Oranjedag. Zaterdag rond 19.30 uur stond de teller van de petitie ’Met 538 de zorg geminacht’ nog op ruim 11.000, zondagochtend zijn dat er 91.000. De „verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen” stellen dat „dit ondoordachte pseudo-experiment” moet worden afgeblazen.

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender op 24 april in Breda mogen 10.000 mensen aanwezig zijn. De initiatiefnemers van de petitie hebben daar geen enkel begrip voor. „Het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, schrijven ze.

Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft teruggebracht en zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een Amphia-woordvoerder zei eerder al zorgen te hebben over het feest, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan.

Crolla wil geen toelichting geven op de petitie en verwijst door naar de woordvoerder van het Amphia. Het ziekenhuis zou volgens de chirurg de actie niet veroordelen. Volgens Mark van Hassel, woordvoerder van het Amphia, is de petitie die eerder vandaag online kwam een particulier initiatief van chirurg Crolla. „Hij heeft dit op persoonlijke titel opgezet, maar het onderstreept nog eens extra de zorgen die leven onder onze zorgmedewerkers. Die zorgen hebben wij gisteren vanuit onze organisatie ook al duidelijk uitgesproken”, zegt hij tegen BN DeStem.

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan 1 miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

Het evenement vindt plaats op het Chasséveld in Breda. Horecaondernemers in de stad reageerden woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken. Maandag is er een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement.