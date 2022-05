Dode gevonden na woningbrand in Drentse dorp Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN - Na een brand in een woning in het Drentse dorp Nieuw-Buinen in de nacht van vrijdag op zaterdag is een dood persoon gevonden. De brandweer kan niet bevestigen of het om de 59-jarige bewoonster gaat, zoals regionale media melden.