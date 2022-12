Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom moest Danny (36) dood? Buurtbewoners Rotterdam begrijpen er niets van

Door Gerda Frankenhuis

Het slachtoffer woonde sinds 3,5 jaar in de woning die momenteel verbouwd wordt. Ⓒ Media TV

Rotterdam - Waarom moest de 36-jarige Danny Roth dood? Buurtbewoners van het slachtoffer aan de Zilverschoon in Rotterdam-Hoogvliet begrijpen er niets van. „Hij woonde er alleen en werkte in de haven. Hij had veel onregelmatige diensten. Het was niet een man die voor overlast zorgde, hij was juist heel rustig”, vertelt een buurtbewoner.