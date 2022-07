Dader is nog voortvluchtig Ernstig gewonde bij schietpartij in Leeuwarden

LEEUWARDEN - In Leeuwarden is donderdagavond een ernstig gewonde gevallen door een schietpartij. Het slachtoffer werd aangetroffen in de Bachstraat in de Friese hoofdstad. De politie doet op meerdere plekken in de buurt onderzoek.