Italiaanse stad ontruimd om bom WO2

Het gaat om een bom van een meter lang die 200 kilogram weegt en op 2 november werd gevonden. De bom lag op een bouwterrein waar aan een bioscoop werd gewerkt. Het werktuig van de bouwvakkers heeft de bom licht beschadigd, waardoor het ontmantelen zondag een lastig karwei werd.

Voor de zekerheid werden alle omwonenden in een straal van 1,5 kilometer rond de bom geëvacueerd. Ook werd het gas van huizen binnen 500 meter van het explosief afgesloten.

Bij de ontruiming die zaterdag begon waren 1250 mensen betrokken.

