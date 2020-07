Bundestaglid wil van Rutte een Duitse volksheld maken

Rutte verdient de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland, in Duitsland Bundesverdienstkreuz genoemd, vanwege zijn inzet om de schuldenberg van de Europese Unie behapbaar te houden, vindt Toncar, advocaat en parlementslid namens de liberale FDP.

Die relatief kleine partij regeerde tussen 2009 en 2013 samen met CDU/CSU, werd tijdens de verkiezingen erna afgestraft en haalde de verkiesdrempel niet, maar keerde terug in 2017. De FDP zit nu in de oppositie.

Rutte wordt in Duitsland op handen gedragen. „Is de Nederlandse premier een Duitse volksheld?”, vraagt de krant BILD zich nu af, naar aanleiding van Toncars idee. „Terwijl de Duitse regering tegenwoordig iedere Europapolitieke richting mist, zou het Bundesverdienstkreuz voor Rutte het enige juiste signaal zijn”, aldus Toncar.

Schulden

Rutte heeft zich in Europa hardgemaakt voor coronasteun aan zuidelijke landen in de vorm van leningen, en niet enkel giften. Hij geldt als voorman van de ’zuinige vier’, waartoe behalve Nederland ook Zweden, Denemarken en Oostenrijk behoren.

Toncar: „Zonder Rutte en de spaarzame vier zouden we in Europa in een nog grotere schuldenberg zijn gerommeld. De Duitsers en alle Europeanen moeten dankbaar zijn dat het niet zover is gekomen.”