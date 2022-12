Vier jaar cel voor doodschieten ex-profvoetballer Hoefdraad

Kopieer naar clipboard

PETRA URBAN Ⓒ PETRA URBAN

AMSTERDAM - In de zaak over het doodschieten van oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) is Robin R. veroordeeld tot vier jaar cel. De voormalige profvoetballer werd op zondagochtend 1 augustus vorig jaar om 06.00 uur door het hoofd geschoten tijdens een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost.