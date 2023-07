Man die internet gek maakte met kleur jurk, verdacht van moordpoging op vrouw

Was het zwart met blauw of wit met goud? De jurk van de moeder van Grace Johnston verdeelde in 2015 het internet. Maar nu haalt de vrouw om andere reden de krantenkoppen. Haar echtgenoot Keir Johnston moest onlangs voor de rechtbank verschijnen. Hij wordt namelijk aangeklaagd voor poging tot moord op zijn echtgenote in hun vakantiehuis. De man wordt ook beschuldigd van huiselijk geweld dat elf jaar lang aansleepte.

Doorheen de jaren waren er verschillende incidenten. Zo zou hij geprobeerd hebben een voertuig binnen te dringen waarin zijn vrouw zat, waarbij hij haar door een open raam van het voertuig sloeg. Johnston zou zijn vrouw ook in een hoofdgreep hebben genomen en haar uit een café hebben gesleurd nadat ze weigerde met hem mee te gaan. Volgens andere aanklachten isoleerde Johnston zijn vrouw van haar vrienden en hield haar bewegingen en haar financiën in de gaten, waarbij hij controleerde tot hoeveel geld ze toegang had.

De 38-jarige viel zijn vrouw ook herhaaldelijk aan in hun huis op het Isle of Colonsay, wat uiteindelijk uitliep in een moment waarin hij haar met de dood bedreigde en met een mes naar haar zwaaide, kreeg de rechtbank te horen. Vervolgens zou hij herhaaldelijk geprobeerd hebben haar te wurgen, terwijl hij dreigde met geweld.

Volgens Justitie komen die acties overeen met een poging tot moord. De 38-jarige ontkent alle aanklachten. De zaak zal in 2024 behandeld worden.