Deel Den Haag Centraal ontruimd om instabiele hijskraan

Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer aan De Telegraaf. Het probleem lijkt te zitten in de constructie die het contragewicht van de kraan op zijn plek houdt. Die is geknapt, laten foto’s zien.

„Een van de stalen pijpen waarmee het contragewicht is verankerd, is inderdaad losgeraakt”, bevestigt de brandweerwoordvoerder. „Omdat de kraan in een worst case-scenario op het station zou kunnen vallen, is dat deel leeggehaald.”

De brandweer rekent er echter op dat de kraan redelijk stabiel is. Het bedrijf van de hijskraan gaat de kraan verder stabiliseren. Het openbaar vervoer is volgens de brandweer verder niet gestremd.

Ⓒ District8

Aanvankelijk meldden ooggetuigen dat een kantoor boven het station werd ontruimd. Volgens de brandweer is daar geen sprake van.