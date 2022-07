LIVE | 19 demonstranten aangehouden die distributiecentra blokkeerden in Bleiswijk

Ⓒ ANP

De politie heeft gisteravond 19 demonstranten aangehouden die in Bleiswijk distributiecentra blokkeerden. Daarbij werd de ME ingezet. Ondertussen zijn de trekkers weggehaald bij de distributiecentra. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.