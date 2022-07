Dinsdagavond gericht geschoten door politie LIVE | Coalitiepartijen willen geen nieuw Kamerdebat over boerenrellen

Kopieer naar clipboard

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Ⓒ ANP

Op verschillende plekken in het land demonstreren ook woensdag boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dinsdag zouden boeren op politieagenten zijn ingereden waarna er waarschuwingsschoten zijn gelost. BBB-leider Caroline van der Plas en FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren riepen direct op tot een nieuw spoeddebat, maar in de Tweede Kamer lijkt geen meerderheid te zijn voor een spoeddebat over een uit de hand gelopen boerenprotest. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.