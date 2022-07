LIVE | Drie mannen Heerenveen verdacht van poging tot doodslag

Boeren protesteren momenteel bij het politiebureau in Leeuwarden. Dit omdat hier de 16-jarige jongen vastzit die in Heerenveen door de politie werd beschoten. Ⓒ ANP / Novum RegioFoto

Ruim honderd boze boeren staan woensdag voor een cellencomplex in Leeuwarden ’om de jongen te bevrijden waar de politie op schoot’. Dit gaat over de 16-jarige jongen op wiens trekker de politie dinsdag schoot in Heerenveen en momenteel nog in de cel zit. Het OM meldt daarnaast dat drie mannen van het protest in Heerenveen verdacht worden van poging tot doodslag, waaronder een 16-jarige jongen. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.