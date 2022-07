LIVE | Politieagent die aanwezig was bij (schiet)incidenten in Heerenveen is ondergedoken

De politie heeft tijdens de boerenprotestactie langs snelweg A32 bij Heerenveen drie mensen aangehouden. Hierbij werden (waarschuwings)schoten gelost. Ⓒ Kappers Media

De LTO ziet niets in gesprekken over het stikstofprobleem met de nieuwe ’bemiddelaar’ Johan Remkes. Zij blijven de plannen zien als een dictaat. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.