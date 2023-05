Premium Het beste van De Telegraaf

Maat is vol: dit hersenloze gedrag moet keihard worden aangepakt

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Opnieuw is het lelijk misgegaan in een Nederlands voetbalstadion. Na de wedstrijd AZ tegen het Britse West Ham United bestormde voetbaltuig de hoofdtribune waar fans van de Londense voetbalclub zaten. Zelfs spelers mengden zich in de rellen.