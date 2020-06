Verdachte in zaak-Maddie nog niet verhoord: ’Tijd is daar niet rijp voor’

Het destijds 3-jarige meisje ’Maddie’ verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in Praia da Lu in Portugal, toen haar ouders in een nabijgelegen restaurant zaten. Onderzoekers namen aan dat het meisje was ontvoerd.

Vorige week maakten de federale recherche en het OM van Braunschweig verrassend bekend dat een 43-jarige man die voor andere misdrijven gevangen zit, wordt verdacht van moord op de vermiste Maddie. De publicatie van de nieuwe bevindingen leidde tot tal van tips en internationale media-aandacht.

Al snel werd duidelijk dat de verdachte momenteel een gevangenisstraf uitzit in Kiel voor drugshandel. De man is ook veroordeeld voor seksuele misdrijven. Woensdag werd bekend dat hij naar een andere vleugel van de gevangenis werd overgeplaatst om mogelijk geweld tegen hem te voorkomen.