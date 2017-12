De grote bubbeltest

In onze traditionele bubbeltest hebben we dit jaar gekozen voor mousserende wijnen van kleinere huizen uit de Champagne, Franciacorta, Trento DOC en Cava die daarvoor vrijwel uitsluitend de druiven uit eigen wijngaard gebruiken.

Champagne RM

De zogenoemde Champagne RM (Récoltant-Manipulant) heeft de afgelopen decennia enorme progressie geboekt. Door de gestegen prijzen in deze streek zijn ook kleinere boeren (RM) zelf champagne gaan maken, in plaats van dat ze al hun druiven aan de grote merken verkopen.

Het resultaat is vaak een prachtige artisanale champagne die zich duidelijk onderscheidt van grote jongens als Moët et Chandon, Veuve Clicquot of Mumm. Agrapart et Fils is zo’n bedrijf. ’Laat de bodem spreken’ luidt het devies van Pascal Agrapart. In de prestigieuze categorie Champagne RM van onze test de terechte winnaar.

Cava

Voor Cava, de Spaanse equivalent van champagne – laat ze het in Frankrijk niet horen – hebben we ook gekozen voor de kleinere bodega’s die zich meer laten voorstaan op kwaliteit dan op kwantiteit.

Cava de Paraje – van druiven uit één wijngaard, van hetzelfde oogstjaar en minimaal drie jaar rijping – moet champagne in de toekomst naar de kroon steken. De nummer 1 van onze Cava’s is zo’n toekomstige Paraje. De fles Kripta ziet eruit als een soort zetpil. Je kunt hem niet neerzetten en hij moet dus na opening in één keer op. Prachtig, maar wel een dure slok.

Franciacorta en Trento DOC

Ook Italië heeft zijn eigen ’champagne’ en dan bedoelen we niet prosecco. Dat is namelijk een eenvoudige bubbel met tweede gisting op tank. Hoe anders is dat bij de mousserende pareltjes uit Franciacorta in Lombardije en Trento in Trentino. Die hebben, net als champagne, verplicht een tweede gisting in de fles en zijn daardoor veel complexer en eleganter.

De druiven die worden gebruikt, zijn grotendeels dezelfde als in de Champagne: chardonnay en pinot noir. De stijl lijkt ook op Champagne, maar dan iets minder strak. Door de zuidelijker ligging hebben deze wijnen wat minder zuren. Ze zijn wat ronder en rijper en zijn daardoor de perfecte aperitiefbubbel.

Franciacorta wint in onze test krap van Trento DOC met de Villa Mon Satèn als rozetruidrager.

Proefpanel

Het Telegraaf proefpanel bestaat uit Ronald de Groot (hoofdredacteur Perswijn), Johan Kragtwijk (sommelier van het jaar, restaurant Karel V), Nienke Munnik (vinoloog), Pieter Nijdam (wijncolumnist De Telegraaf) en Marga van Winsen (importeur Rhone Value Wines). De wijnen werden blind geproefd uit Riedel Vinum-glazen, model chianti/riesling.

De uitslag

CHAMPAGNE RM

1 Agrapart 7 Crus Brut

Fijne toasting, citrus, peer, karamel, hazelnoten, brioche, patisserie, romig, mooie mousse.

lesgenereux.nl, €42,95

2 Barnaut Blanc de Noirs Grand Cru

Bloemig, peer, noten, breed, verleidelijk, complex, krachtig, fijn en elegant, fijne mousse.

hansmoolenaar.nl, €28,95; bolomey.nl, €33,50

3 Gosset Brabant Réserve Grand Cru Brut

Rijk, rijp en krachtig, grapefruit, citroen, rokerig, noten, mooi droog maar niet streng.

cotidie.nl, €34,50

4 Serge Mathieu Prestige Brut

Breed, krachtige smaak, citrus, tabak, mooi rond en zacht, balans, structuur, lengte.

colaris.nl, €29,75

5 Pernet & Pernet Premier Cru Blanc des Blancs

Perzik en citrus, noten, amandelen, verleidelijk, elegant en fris met fijne zuren.

vindorado, €32,50

CAVA

1 Kripta Agustí Torelló Mata Brut Nature 2008

Aparte fles, krachtig, intens, hazelnoten, brioche, peer, boenwas, complex, gerijpt, kostbaar.

pallaswines.nl, €67,95

2 Gramona Imperíal Brut Gran Reserva 2012

Perzik en peer, lichte toasting, rokerig, noten, complex, sappig, lengte en klasse.

wijnimportbart.nl, €23,-

3 Castell d'Age Olivia Brut Nature Reserva

Fijn getoast, boter, vleugje vanille, rijpe peer, mooie droge smaak, mild, zachte mousse.

andrekerstens.nl, €19,95

4 Dominio de la Vega Reserva Especial Brut 2013

Meloen en peer, stevigheid en bitterrtje, rijk en verleidelijk, fijne mousse.

grandcruwijnen.nl, €18,95

5 Huguet Gran Reserva Brut Classic 2009

Honing, brioche en peer, rijp, mooie mousse, lengte, rijk en weelderig, lengte, balans.

okhuysen.nl, €14,75

FRANCIACORTA en TRENTO DOC

1 Villa Mon Satèn Brut 2013, Franciacorta

Peer, perzik, gele pruimen, fijne toasting, brioche, zachte mousse, puur, elegant, zacht.

lesgenereux.nl, €27,30

2 Bellavista La Scala Brut 2011, Franciacorta

Bloemen, perzik, citrus, rokerig, lichte toasting, rijp en weelderig, fijne zuren, milde finale.

vinites.com, €36,95

3 Ferrari Perlé 2010, Trento DOC

Brioche, breed en sappig, krachtig, amandelen, citrus, complex, mooie zuren, fijne bitters.

vinites.com, €30,50

4 Rotari Flavio Brut Riserva 2008, Trento DOC

Peer en mandarijn, vleugje toast, boter, fijne mousse, weelderig, zacht, rijp en romig.

dgswijn.nl, €27,50

5 Cesconi Blauwal Brut 2015, Trento DOC

Licht rokerig, breed en verleidelijk, citrus, meloen, mooi zacht en sappig, rijp en complex.

ariszetal.nl, €20,49