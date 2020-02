Hierom moeten we salafisme zien als politieke club

Is ons land nog wel ons land? Dat vraagt Wierd Duk zich af naar aanleiding van het ongekende optreden van imam Suhayb Salam in de Tweede Kamer. De bestuurder van de alFithrah-moskee in Utrecht werd deze week verhoord over de ongewenste beïnvloeding van Nederlandse moskeeën. Verder in deze podcast: Wierd Duk onderzoekt hoe we moeten omgaan met salafisme, en hoe denkt onze regering legitimiteit te hebben terwijl de burgerprotesten zich blijven opstapelen?

Luister de hele podcast hier, via je eigen podcast app, of hieronder.