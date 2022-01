Demonstratie tegen coronabeleid in Amsterdam ’vreedzaam verlopen’, negen personen aangehouden

Het protest begon rond het middaguur en de betogers liepen vanaf het Oosterpark, het Olympisch Stadion en het Westerpark naar het Museumplein voor de zogenoemde ’herdenking van de koffieslag’. Vanaf daar maakten ze gezamenlijk een ronde door het centrum. Rond 17.00 uur gingen de meeste betogers huiswaarts.

De actievoerders scandeerden: „Liefde, vrijheid, geen dictatuur.” Toen ze in de buurt waren van de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema riepen ze „Femke rot op.” De gracht naar de woning was afgezet door de politie. De demonstranten hadden spandoeken bij zich met teksten als: „Kinderen zijn onze toekomst. Niet onze proefkonijnen.”

Langs de route demonstreerden enkele tientallen betogers tegen fascisme. Zij waren eerder op het Museumplein, maar werden door de politie verplaatst in drie bussen naar het Max Eeuweplein. Deze plek was door de mobiele eenheid afgeschermd. Inmiddels is het plein weer leeg.

Actiegroep Nederland in Verzet organiseerde de ’herdenking van de koffieslag’ om stil te staan bij de verboden demonstratie tegen het kabinetsbeleid op 17 januari vorig jaar op het Amsterdamse Museumplein, die uitliep op rellen. Op Facebook maakte de actiegroep na afloop bekend dat er de komende week veel nieuwe protesten volgen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Persbureau UNN

Tractors

Naar het Museumplein kwamen ook een kleine dertig tractors uit onder meer Friesland, Groningen en Noord-Holland. De eersten waren om 01.00 uur vertrokken om op tijd in Amsterdam te zijn. Op protestborden staan teksten als ’samen staan we sterk’, ’don’t worry be wappie’, ’wij zijn de leugens zat’ en ’gebruik je boerenverstand geen 2g’. De boeren vertrokken aan het einde toeterend en onder applaus huiswaarts.

Tekst gaat verder onder de foto.

De boeren zeggen dat ze tegen het coronabeleid zijn en willen hiermee hun geluid laten horen. Ⓒ Persbureau UNN (Robby Hiel)

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) wees vooraf de locaties van de demonstratie aan als veiligheidsrisicogebied, wat betekende dat er preventief mocht worden gefouilleerd. De politie hield er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie kwamen met wapens of illegaal vuurwerk.