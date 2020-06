Spionnen op de loer: ’Vooral China aast op vaccinkennis’

Bij de jacht op een coronavaccin zit het Nederlandse vaccinbedrijf Janssen in de kopgroep. Ⓒ Hollandse Hoogte

Leiden - In de race naar een coronavaccin liggen ook in Nederland spionnen op de loer. Inlichtingendiensten letten scherp op pogingen van met name China om kostbare vaccinkennis te roven, zeggen experts.