Gökmen T. kan alleen niet lachen om de verklaringen van zijn eigen familie

UTRECHT - Hij tuitte zijn lippen in kusmondjes richting de vrouwelijke officieren van justitie. Geeuwde af en toe verveeld, stak zijn middelvinger op naar de rechtbank of maakte obscene gebaren. Ook hief hij geregeld zijn wijsvinger in een tawhidgebaar, het jihadistisch symbool waarmee ook IS’ers aangeven dat er maar één baas van het universum is: Allah.