Drie Nederlanders opgepakt na drugssmokkel in Finland

Het trio, volgens de politie afkomstig uit de omgeving van Utrecht, zit in voorarrest op verdenking van het smokkelen en distribueren van cocaïne in de stad Turku. De groep had volgens Finse media, die de politie citeert, ook plannen om de drugs in de hoofdstad te verspreiden.

Tip

De politie werd in de vroege zomer van vorig jaar getipt. Aan de hand van die informatie vonden agenten de mannen die in een hotel in het centrum van Helsinki logeerden. Bij een huiszoeking werd bijna 400 gram cocaïne in beslag genomen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de verdachten in een jaar tijd ruim twee kilo coke Finland binnen hadden gesmokkeld, voor het noordelijke Europese land een grote hoeveelheid.

De cocaïne werd gesmokkeld via personen die de drugs in hun lichaam hadden verborgen. De verdachten hadden opslagfaciliteiten in de regio van Turku gehuurd. Op de dag dat ze werden aangehouden hadden ze net een huurovereenkomst getekend voor opslagfaciliteiten in hoofdstad Helsinki.

Kwart miljoen euro

De politie schat dat de verdachten al een kwart miljoen euro hadden verdiend met hun verboden handel. Bij de aanhouding werd ook 35.000 euro in contanten in beslag genomen, en een hoeveelheid amfetaminen en andere drugs.

,,We hebben goed samengewerkt met de Nederlandse politie en officieren van Europol”, laat een woordvoerder van de Finse politie weten. Een woordvoerster van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon de arrestatie nog niet bevestigen, waardoor het onduidelijk is of de verdachten consulaire bijstand krijgen.