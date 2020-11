Medewerker Landelijke Eenheid ontslagen om ’contact met criminelen’

Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit & Klachten (VIK) bleek dat de vrouw omgang had met personen „die een imago hebben dat in strijd is met haar functie als politieambtenaar.” Buiten haar contacten met mensen uit het criminele milieu bleek ook dat ze verdovende middelen gebruikte.

Volgens de politie is het gedrag van de medewerker normoverschrijdend en ernstig in strijd met het integriteitsbeginsel van de politie.