Strand in Argentinië bezaaid met duizenden ’penisvissen’, vissers opgewonden

Het gaat om de Urechis unicinctus, in de volksmond ook wel bekend als de ’penisvis’. De roze lepelworm toont veel gelijkenissen met het mannelijk geslachtsdeel. Ze kunnen ongeveer dertig centimeter lang worden en laten zich zelden zien. Ze verstoppen zich liever diep in het zand.

Maandag was er sprake van een hevige storm langs de kust, waardoor de vissen massaal op het strand belandden. Toen de lokale vissers dit hoorden, gingen ze meteen op jacht. De ’penisvissen’ zijn namelijk een delicatesse in Azië. In landen als Japan, Korea en China wordt de worm met regelmaat rauw geserveerd.

Ook zijn ze perfect om te gebruiken als aas voor de vissers, zo schrijft Daily Mail. Vooral zeebaars smult van de ’penisvis’.