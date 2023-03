Media: topman Plopsa weg om grensoverschrijdend gedrag

Het Belgisch Openbaar Ministerie liet vorige maand weten een onderzoek te beginnen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de pretparkengroep. Ook liet Studio 100 een eigen onderzoek doen. In het bedrijf zouden volgens getuigen tirannie, pesterijen, beledigingen en scheldpartijen de bovenhand voeren en vakantie- en rustperiodes niet worden gerespecteerd. Vooral Van den Kerkhof en twee directeuren zouden de boosdoeners zijn.

Volgens De Standaard worden alle medewerkers - onder wie ook managers uit Nederland - dinsdag in het Belgische De Panne verwacht, waar het hoofdkantoor van Plopsa gevestigd is. Zelf zei Van den Kerkhof maandagavond tegen Het Laatste Nieuws dat er nog geen akkoord was over zijn ontslag. Vorige maand ontkende hij de aantijgingen aan zijn adres.

De Plopsa-parken zijn opgebouwd rond populaire tv-figuren voor kinderen van Studio 100, zoals Samson & Gert en Kabouter Plop.