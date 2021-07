Telefoonspeurhond Truus heeft drie keer beet bij onaangekondigde ‘spit-actie’ in PI Sittard

In een colonne komen de eenheden van de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) even na 17.15 uur aangereden bij de PI Sittard. Nog geen tien minuten later stormen ze samen met het Intern Bijstand Team (IBT) één van de vier vleugels van de gevangenis binnen. Daarbij zijn ook drugsspeurhonden Yohda en Salsa aanwezig en ‘telefoonspeurhond’ Truus. Alle 48 cellen moeten eraan geloven en ook voor de 54 gedetineerden is er geen ontkomen meer aan. Wie iets te verbergen heeft, kan het maar beter vertellen.

Geheim

„We voeren uiteraard zelf ook geregeld controles uit, maar bij deze spit-actie wordt werkelijk alles gecontroleerd. Van de rubbers van de koelkast tot en met de voegen van de wastafel”, vertelt directeur Stefan van den Broek van de PI Sittard. De actie is in het diepste geheim voorbereid en op het laatste moment zelfs vervroegd. „Alleen de directie is ervan op de hoogte, maar dat ze zo vroeg zouden komen wist ik zelfs niet. Ik was net een broodje aan het eten”, vertelt de directeur.

Fouilleren

Om 17.25 uur worden de eerste tien celdeuren tegelijkertijd geopend, waarbij de gedetineerden – die net zijn ingesloten – totaal verrast worden. Vervolgens worden ze gefouilleerd, moeten ze zich geheel ontkleden en worden alle holtes geschouwd. Werk je mee, dan mag je na afloop naar de gemeenschappelijke recreatieruimte. Werk je niet mee, dan worden ze gedwongen, ontkomen is er niet bij. Daarna volgt een inspectie van de cellen en dat gebeurt uiterst secuur. X-ray- en infraroodscanners zijn daarbij geen uitzondering.

„We zijn met name op zoek naar drugs en telefoons”, vervolgt van den Broek. „Met deze actie willen we laten zien dat wij er alles aan doen om smokkelwaar te vinden. Gedetineerden worden steeds inventiever om zaken binnen te krijgen. Het stadium dat verboden spullen in kleren zijn genaaid zijn we voorbij. Tegenwoordig zijn er al vloeibare drugs in omloop die over brieven worden gesprayd.”

De eenheden hebben daarom ook drugshonden Yohda en Salsa meegenomen. Ook de nieuwste aanwinst is aanwezig bij de actie: hond Truus. „Zij kan telefoons traceren. Daarbij hoeft de telefoon niet eens een signaal af te geven”, weet Van den Broek. Hij heeft zijn woorden nog niet uitgesproken of Truus heeft beet. In een cel is een telefoon gevonden. Het apparaatje is nog geen duimlengte groot. De gedetineerde wordt geboeid afgevoerd. „Hij gaat naar de strafcel. Morgen mag hij dan komen uitleggen hoe hij eraan gekomen is. Afhangend van zijn antwoord riskeert hij voor dit vergrijp een afgezonderd verblijf van maximaal twee weken.” Niet veel later wordt duidelijk dat zijn straf waarschijnlijk hoger wordt als in zijn cel ook softdrugs gevonden worden.

Truus

Ondertussen gaat de operatie gestaag verder. Alles wat losgeschroefd kan worden wordt losgeschroefd, etenswaren worden uitgepluisd en elk verdacht kledingstuk wordt door de scanner gehaald. Daarna wordt alles weer op dezelfde plek teruggelegd. „Gedetineerden worden steeds inventiever, maar wij ook”, knipoogt de directeur terwijl Truus erbij is gaan liggen. „Haar werk zit erop. De totale opbrengst van Truus: drie telefoons en twee opladers.”