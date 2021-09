Goudstaven onderschept op Schiphol: vier arrestaties voor witwassen

Op 3 september vond de douane op Schiphol negen goudstaven met een totaal gewicht van circa 25 kilo en een geldbedrag van ruim 8500 euro in de bagage van een Nederlandse man. Hij was op weg naar Dubai en kon geen goede verklaring geven over de herkomst van het goud en geld. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen.

Onderzoek leidde vervolgens naar een bedrijfspand in Enschede, waar nog eens 29 kilo goud werd gevonden en een geldbedrag van ruim 42.000 euro. De 54 kilo aan goud (met een geschatte waarde van circa 2 miljoen euro) en het geld zijn in beslag genomen. De marechaussee doet verder onderzoek.

Op 6 september vond de douane nog eens 2 kilo goud (waarde circa 78.000 euro) in de bagage van een Italiaanse man en vrouw. Zij waren op doorreis vanuit Dubai naar Italië. Ook zij zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Het goud is in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is in deze zaken, zegt een woordvoerder van de marechaussee.