193 landen in actie tegen plasticvervuiling

De VN-milieu-autoriteit UNEP, die de bijeenkomst in Keniaanse hoofdstad organiseerde, stelt dat als de verontreiniging op dezelfde voet doorgaat er in 2050 meer plastic in zee zit dan vis. Jaarlijks wordt er acht miljoen ton plastic - flesjes, verpakkingsmateriaal en andere rommel - in zee gedumpt. Dat is bedreigend of dodelijk voor het onderwaterleven, maar het kan ook in de menselijke voedselketen komen.

„Er staat krachtige taal in deze resolutie”, reageerde de Noorse minister van Milieu en initiatiefnemer Vidar Helgesen. „We hebben nu een akkoord om te kijken naar een wettelijk bindend instrument en naar maatregelen. Dat gaat de komende achttien maanden op internationaal niveau gebeuren.”

China is de grootste producent van plasticafval, maar is volgens UNEP-chef Erik Solheim al hard bezig de vervuiling te verminderen. „De vaart en vastberadenheid waarmee de Chinese overheid het probleem aanpakt, zijn overweldigend.”