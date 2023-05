Eerste bezoek Japanse leider aan Zuid-Korea in twaalf jaar tijd

De moeizame relatie komt vooral door de gewelddadige Japanse bezetting van het Koreaanse schiereiland tussen 1910 en 1945. Daarover zei Kishida zondag dat zijn „hart huilt” omdat veel mensen het in die tijd moeilijk hadden. De landen hebben ook nog altijd een conflict over een aantal territoriale kwesties.

Volgens de Koreaanse president is het bezoek van Kishida het bewijs dat regelmatige staatsbezoeken en gesprekken tussen de landen weer terug van weggeweest zijn. President Yoon ging zelf in maart al op bezoek in Tokio. Hij benadrukte dat samenwerking niet alleen belangrijk is voor de twee landen, maar ook voor de rest van de wereld „in het licht van de huidige ernstige internationale situatie.”

Ook de Verenigde Staten zijn blij met de samenwerking, omdat de landen zo beter de nucleaire dreiging uit Noord-Korea kunnen aanpakken. Ze kunnen zo ook beter China het hoofd bieden.

Tijdens de G7-top later deze maand willen de Aziatische landen samen met de Verenigde Staten praten. De VS bieden belangrijke steun voor de Zuid-Koreaanse verdediging tegen de noorderburen. Later dit jaar staan ook gezamenlijke militaire oefeningen van de VS, Zuid-Korea en Japan op de planning.