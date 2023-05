Japanse premier op bezoek bij president Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en de Japanse premier Fumio Kishida Ⓒ ANP

SEOUL - De Japanse premier Fumio Kishida is zondag aangekomen in Seoul. Hij zal daar de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol ontmoeten. Het is het eerste bilaterale bezoek van een Japanse leider aan Zuid-Korea in twaalf jaar.