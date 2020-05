Femke Merel van Kooten: Geert Dales is welkom

Femke Merel van Kooten Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Een stuk groener dan 50Plus. Dat wordt, als het aan Femke Merel van Kooten-Arissen ligt, de nieuwe politieke partij van haar en Henk Krol. Ze zegt dat er pas afgelopen weekeinde een definitieve knoop is doorgehakt over de oprichting van de Partij voor de Toekomst (PvdT). „Henk zei me zaterdag: 50Plus is niet meer.” En de fel bekritiseerde en vertrekkende 50Plusser Geert Dales? Die is welkom bij haar partij. „Ik vertrouw op het oordeel van Henk Krol.”