Zelenski: ’Oekraïne is aan het winnen en zal lidstaat worden van Europese Unie’

Zelenski gebruikt zijn (digitale) toespraken in parlementen meestal om oproepen te doen voor meer steun, maar tijdens de speciale vergadering van het Europarlement zoomde hij vooral in op Europese symboliek, iets waar ze in Brussel veel mee hebben. Volgens hem is het gevecht tegen de troepen van Vladimir Poetin een strijd voor de ’Europese manier van leven’.

„Men probeert met deze oorlog de Europese manier van leven in alle 27 lidstaten te vernietigen”, zei Zelenski over de intenties van het Kremlin. „Het Russische regime haat iedere vorm van diversiteit en doet alsof xenofobie normaal is. Wij reageren daar nu op door met elkaar ’nee’ te zeggen. Dit is de meest anti-Europese mogendheid op deze aarde.”

Zelenski nam uitgebreid de tijd om het landenblok en alle inwoners te bedanken voor alle steun die moet leiden tot „een gezamenlijke overwinning.” Het Europees Parlement was in alle staten. Sommige politici konden hun tranen niet bedwingen en schreeuwden de strijdkreet ’Slava Ukraini’ mee. Al bij binnenkomst was er een staande ovatie, applaus en gejuich. Veel Europarlementariërs hadden zich voor de gelegenheid verkleed in de kleuren van Oekraïense vlag. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola noemde het bezoek ’historisch’. „De toekomst van Oekraine ligt in de Europese Unie. De toetredingsprocedure moet zo snel mogelijk verlopen.”

Zelenski bezoekt donderdag ook nog de extra EU-top met alle 27 staatshoofden en regeringsleiders. Premier Mark Rutte noemt de visite „cruciaal en hoogst symbolisch.” De Oekraïense president spreekt ook nog afzonderlijk met groepjes regeringsleiders, ook Rutte spreekt hem donderdag in klein gezelschap.