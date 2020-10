Oud-premier Maleisië: moslims mogen Fransen doden

Mahathir, die van 2018 tot 1 maart 2020 premier was, refereerde aan de moord op de Franse docent Samuel Paty, maar zei niets over de aanval in Nice eerder op de dag.

In de verwijderde tweet was te lezen: „Moslims hebben het recht om boos te zijn en om miljoenen Fransen te vermoorden voor alle slachtpartijen in het verleden.” In eerste instantie voegde Twitter een waarschuwing toe aan het bericht, waarin stond dat de tweet de regel van het ’verheerlijken van geweld’ schond, maar dat het mogelijk in het algemeen belang was dat de tweet toegankelijk bleef. Later werd het bericht toch verwijderd.

In een ander bericht schreef de 95-jarige Mahathir dat de Fransen in de geschiedenis ’miljoenen mensen hebben gedood, veel daarvan waren moslims’. Wel schreef hij daarbij dat moslims het ’oog-om-oog’-principe zoals genoemd in de Bijbel niet onderschrijven, maar dat ze het recht hebben om Fransen ’te straffen’, omdat Frankrijk alle moslims de schuld heeft gegeven van de daad van één persoon.

Ook twitterde Mahathir naar zijn 1,3 miljoen volgers dat de Fransen ’hun kinderen zouden moeten leren hoe ze de gevoelens van anderen respecteren’.

Hij stak een betoog af waarin hij de westerse waarden bekritiseerde. Europa is alleen nog in naam christelijk, zegt hij, maar heeft in feite het geloof afgezworen. Dat is te zien aan vrouwen die ’alleen nog in een string’ of soms naakt op het strand zitten, aldus Muhathir. Dat normaliseren moet het westen ’niet aan anderen opdringen’.

Mahathir zette de berichten online nadat in Nice een terreuraanslag had plaatsgevonden waarbij drie doden vielen. Hij hekelde de terrorisme-aanpak van de Franse president Emanuel Macron, die zich fel heeft uitgesproken tegen islamitisch extremisme.