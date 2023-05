Premium Het beste van De Telegraaf

Hal 60 in Roelofsarendsveen Wembley van legpuzzelsport NK succes voor Puzzelpoezen: ’Beker even afgeven, zo meteen weer ophalen’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Roelofarendsveen - Was er toch zo’n akelige persmuskiet die de palmares van De Puzzelpoezen op een haar na lelijk devalueerde. Zaten de vier meiden – zwarte oortjes op hun hoofden, uniforme kanten bloesjes om de ranke lijven – in 2019 tijdens het NK legpuzzelen op schema voor een podiumplek, kwamen ze één stukje tekort. „Die was door een langs ons drentelende journalist van de tafel gestoten. Kostte ons tien strafseconden.”