Ruinerwold-klusjesman Josef B. ’zou het zo weer doen’

Inzet (links): Oostenrijkse klusjesman Josef B./ inzet (rechts) spookvader Gerrit Jan van D. Ⓒ EPA/ inzet (links) illustratie Petra Urban

ASSEN - Josef B., de verdachte in de Ruinerwold-zaak die vandaag aanwezig is in de rechtbank van Assen, heeft zich uitgesproken over wat er in de boerderij is gebeurd. Hij ontkent alle aanklachten en toont zich vol onbegrip. De rechter oordeelde echter dat hij achter de tralies blijft zitten. De rechtbank ziet een gevaar voor herhaling.