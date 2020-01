Ruinerwold-verdachte Josef B.: ’Ik heb niemand van vrijheid beroofd’

Inzet (links): Oostenrijkse klusjesman Josef B./ inzet (rechts) spookvader Gerrit Jan van D. Ⓒ EPA/ inzet (links) illustratie Petra Urban

ASSEN - Josef B., de verdachte in de Ruinerwold-zaak die vandaag aanwezig is in de rechtbank van Assen, heeft zich uitgesproken over wat er in de boerderij is gebeurd. Hij ontkent alle aanklachten en toont zich vol onbegrip.