Jongens schoppen Jaimy (18) in elkaar: ’Ze bleven maar bezig terwijl hij lag’

Een groepje van tien jongens had het op Jaimy gemunt. Zes daarvan zouden daadwerkelijk hebben geschopt. Een oude ruzie zou het geweld kunnen verklaren. Maar de aanval was buitenproportioneel, vertelt moeder Ajna tegen NH Nieuws. „Ze sloegen hem met vuisten en bleven maar schoppen en op hem intrappen. Zó laf om met zijn zessen één jongen in elkaar te slaan.”

Het incident gebeurde in de Rivierenwijk waar Jaimy met twee vrienden een balletje trapte. Hij raakte bewusteloos, maar kwam even erna bij positieven. „Hij kwam helemaal overstuur en in paniek thuis. Zijn lip was gescheurd en hij barstte van de hoofdpijn.”

Jaimy heeft aangifte gedaan, aldus NH Nieuws. De politie zou inmiddels drie namen van de daders kennen. Moeder Anja hoopt dat getuigen meer weten en dat aan de politie melden.