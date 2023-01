20.000 euro voor gouden tip dode man (33) in Overijssels kanaal

De man, de 33-jarige Jihad Jafo uit Enschede, was sinds december 2021 vermist. Op 22 mei vorig jaar werd zijn lichaam verpakt in een deken en vuilniszakken gevonden in het kanaal. De politie vermoedt dat zeker twee personen betrokken zijn bij de dood van de man. De politie heeft de afgelopen maanden onder meer doorzoekingen gedaan in Drenthe en Overijssel.

Bekijk ook: Dode man Overijssels kanaal vermoedelijk door misdrijf omgekomen

„Er lopen mensen rond die moeten weten wat er met de man gebeurd is. Om het hun makkelijker te maken om met ons te praten, ligt er voor hen een beloning klaar van 20.000 euro voor de gouden tip”, aldus een woordvoerder van de politie bij Opsporing Verzocht.

De politie meldde eerder dat het erop lijkt dat de man bezig was met het organiseren van een drugstransport. „Er is een kans dat hij hierbij in de problemen is gekomen”, zei de politie destijds.