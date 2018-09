Kopstukken ’cokekotter’ Urk voor de rechter

Uit door justitie ontcijferde, geheime communicatie bleek dat de twee nauw in contact stonden met de gearresteerde bemanning van de boot. In juni werd op de Z181 260 kilo coke ontdekt. De drugs waren op zee overgeladen van een containerschip.

Ferry B. (42) en Muhammed S. (30) zouden werken voor Mocro-maffia kopstuk Naoufal ’Noffel’ F. uit Amsterdam en een coördinerende rol hebben gespeeld. F. zit vast voor onder meer het opdracht geven voor een mislukte liquidatiepoging.

Interessante verdachte

Ferry B. Is een interessante verdachte. Hij werd vorig jaar veroordeeld voor witwassen in een andere omvangrijke smokkelzaak waarbij vissers waren betrokken, namelijk in de haven Wieringen. B. Was nog maar net vrij toen hij opnieuw in het vizier kwam van justitie.

Naar verluidt zal het Openbaar Ministerie donderdagochtend bekendmaken dat er meerdere ladingen coke het land in werden gesmokkeld en dat daarbij meerdere vissersschepen betrokken waren. Naast vissers uit Wieringerwerf en Urk zaten ook vissers uit Den Helder in de smokkel. In november eiste het OM straffen van 7 en 9 jaar tegen de verdachten in deze zaak.

