Coalitiepartijen eens over belastingplannen

Premier Mark Rutte en fractievoorzitter Klaas Dijkhof (VVD) vertrekken bij het ministerie van Financien na afloop van een overleg van de coalitiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de belastingplannen voor volgend jaar. Dat is de uitkomst van het overleg dat donderdagavond tot laat werd gevoerd op het ministerie van Financiën. Over de precieze inhoud van de plannen wilden de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet veel kwijt. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad.