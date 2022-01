Meisje (5) overleden na botsing met skiër in Franse Alpen

Buitenland

Man die eigen dood in scène zet loopt tegen de lamp door coronabesmetting

Een Amerikaanse man die zijn eigen dood in scène zou hebben gezet om aan een aanklacht wegens verkrachting te ontkomen is in Schotland tegen de lamp gelopen omdat hij medische zorg nodig had. Nicholas Rossi werd in een ziekenhuis in Glasgow gearresteerd en zal worden uitgeleverd aan Amerika.