Schietpartij in Stockholm: 15-jarige overleden, man (45) en vrouw (65) gewond

De schietpartij vond op klaarlichte dag plaats in de buurt van een winkelcentrum in het zuiden van Stockholm. Een uur later werden de twee mannen opgepakt door de politie. De tiener overleed ter plekke, een man van 45 jaar en een vrouw van 65 kampten met schotwonden.

De achtergrond van het dodelijke incident dat rond 18.00 uur werd gemeld, is nog niet duidelijk.

Vrijdag raakten ook al drie mensen gewond bij verschillende schietincidenten in de buurt van Stockholm.