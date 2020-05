Marga Bult werkte twee maanden in een corona-zorghotel

Zangeres Marga Bult werkte twee maanden als vrijwilligster op de corona-afdeling in een zorghotel in Uden. Ⓒ Rias Immink

Uden - Het werk is af. De speciale corona-afdeling in een zorghotel in Uden, waar zangeres Marga Bult twee maanden als vrijwilliger werkte, gaat dicht. „Mijn hulp is niet meer nodig. Ik heb het gevoel: we hebben het achter de rug.”