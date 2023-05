Chaos richting Den Haag: A4 én A12 dicht na ongelukken

Video

‘Deze dolksteek was voor Van Nistelrooy de druppel’

De crisis is compleet bij PSV want Ruud van Nistelrooy stapt per direct op als trainer van van de club. En dat is opmerkelijk want hij doet dat vier dagen voor de laatste competitiewedstrijd van de Eindhovenaren. Chef voetbal Telesport Valentijn Driessen over de keuze van Van Nistelrooy.