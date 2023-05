Chaos richting Den Haag eindelijk verholpen na ongelukken op A4 én A12

DEN HAAG - De snelweg A4 in de richting van Den Haag is bij Zoeterwoude-Rijnwijk weer vrij, meldt Rijkswaterstaat. Donderdagochtend was de weg dicht vanwege een ongeluk met meerdere auto's. Ook de A12 richting Den Haag was bij knooppunt Lunetten dicht vanwege een ongeluk.