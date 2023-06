Zwitsers dorp lijkt net aan aardverschuiving ontsnapt te zijn

Ⓒ ANP / EPA

BRIENZ - Het Zwitserse dorp Brienz lijkt op het nippertje ontsnapt te zijn aan enorme schade door een plotselinge aardverschuiving. Volgens de gemeente kwam donderdagavond laat veel materiaal naar beneden, maar werden de huizen nog net gespaard. Het dorp was vorige maand al met spoed ontruimd omdat de bergwand instabieler bleek dan gedacht. Of de kust nu wel veilig is, is niet duidelijk.