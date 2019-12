Britse (20) loog over groepsverkrachting Cyprus

De vrouw werd gearresteerd nadat ze de beschuldiging had ingetrokken dat de Israëlische tieners haar half juli in een hotelkamer in het vakantieoord Ayia Napa hadden verkracht.

Ze zei dat ze haar beschuldiging onder dwang van de politie had ingetrokken tijdens aanhoudende ondervragingen zonder dat er een advocaat bij aanwezig was. Aanklagers en de rechtbank wezen haar verweer van de hand.

„Mijn conclusie is dat haar schuld zonder enige twijfel is bewezen”, zei de president in zijn vonnis, die haar claims als inconsistent beschreef en eraan toevoegde dat ze had geprobeerd de rechtbank te misleiden.

Ingetrokken beschuldiging

De Israëli’s, die elke beschuldiging van verkrachting ontkenden, werden 10 dagen na hun arrestatie zonder aanklacht vrijgelaten, op de dag dat de vrouw haar beschuldiging had ingetrokken.

Bekijk ook: Britse vrouw vast op Cyprus om valse aangifte verkrachting

In een getuigenis voor de rechtbank had de vrouw gezegd dat ze in een hotelkamer was met een van de Israëlische jongeren met wie ze een relatie had, voordat de anderen verschenen en haar verkrachtten. Aanklagers zeggen dat ze de aantijging verzonnen had, boos omdat ze tijdens de seks was gefilmd.

De vrouw kan voor de valse aangifte een jaar gevangenisstraf krijgen en een boete van 1700 euro.