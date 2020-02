Resten van neergestorte piloot WO II niet opgegraven: ’Beschamend’

Op 24 januari 1945 stortte piloot Jack Lunn neer met zijn Typhoon. Het toestel werd waarschijnlijk door de Duitsers uit de lucht geschoten. Ⓒ Eigen foto/Wikipedia

Heukelum - Hij gaf zijn leven voor de vrede in Nederland, maar de stoffelijke resten van de Nieuw-Zeelandse piloot Jack Lunn mogen niet worden opgegraven. Het graf van de jonge twintiger die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte in een griend in het Betuwedorp Heukelum, blijft daarmee incompleet. Tot verdriet van zijn familie.