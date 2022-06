Asfaltprojecten vertraagd door gebrek aan stikstofdeskundigen

Zij worden uitgesteld tot na 2025, schrijven minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer, terwijl de Kamer verwikkeld is in het debat over stikstof. En daarna is het nog maar de vraag of de beschikbare stikstofruimte de asfaltprojecten überhaupt toelaat.

Weinig stikstofdeskundigen

De vertraging van de projecten heeft te maken met „beperkt beschikbare stikstofdeskundigen”, waar niet alle lopende projecten tegelijkertijd een beroep op kunnen doen. „Het is hierbij onvermijdelijk dat sommige projecten meer vertraging oplopen”, schrijven Harbers en Heijnen. „Omdat het gaat om projecten die nodig zijn om Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar te houden is dat geen gemakkelijke keuze.”

Het kabinet heeft in samenspraak met regio’s op basis van een aantal voorwaarden, zoals het terugdringen van fileknelpunten en de snelheid waarmee projecten kunnen worden afgerond, bepaald welke wegvernieuwingen nog wel op tijd door kunnen gaan. Voor die projecten moeten er begin 2025 stikstofberekeningen liggen. Daarna pas kan er een start worden gemaakt met de andere projecten. Door de schaarste van de stikstofdeskundigen kunnen zij rekenen op een minimale vertraging van twee jaar.

Problemen blijven

Ook andere projecten kunnen op losse schroeven komen te staan vanwege de stikstofproblematiek, blijkt uit de brief. „In de afgelopen jaren is het stikstofdossier een onzekere factor gebleken. De verwachting is dat dit de komende jaren, totdat de structurele aanpak stikstof en het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG) voldoende effect sorteren, nog zo zal blijven”, aldus Harbers en Heijnen.

De twee bewindspersonen storten zich in samenwerking met woonminister De Jonge ook op de versnelling van wegen en openbaar vervoer voor woningbouwprojecten. Het kabinet heeft een uitvraag bij regio’s en gemeenten gedaan en op basis daarvan zijn zo’n 70 projecten ingediend. In totaal trekt het kabinet daar 1,2 miljard euro voor uit. Aan die subsidies kleven wel voorwaarden. Zo moeten de huizen ’betaalbaar’ zijn.